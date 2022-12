Zema, Simões, Cleitinho e deputados recebem diplomas por vitórias nas urnas

Nomes de peso, os deputados federais André Janones (Avante) e Aécio Neves (PSDB) não compareceram. Luis Tibé (Avante) e o ex-jogador de vôlei Maurício Souza (PL) também não participaram. Ana Pimentel (PT), eleita para o primeiro mandato em Brasília (DF), não pôde ser diplomada por estar com suspeita de COVID-19.





Entre os deputados estaduais, duas baixas se explicam pelos trabalhos relativos à Copa do Mundo do Catar: Mário Henrique Caixa (PV) e João Vítor Xavier (Cidadania) conciliam as atividades legislativas com os trabalhos à frente dos microfones da Rádio Itatiaia e, até ontem, estavam no país asiático para a cobertura jornalística do torneio vencido pela Argentina. Ausente, ainda, Gustavo Santana (PL).





A formalidade que marcou a cerimônia foi deixada de lado durante alguns instantes, quando o deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB) colocou, à frente do diploma que recebeu, um cartaz com a frase “Bolsonaro, nosso legítimo presidente”, em menção a Jair Bolsonaro (PL). Em resposta, houve gritos a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com direito a uma placa levantada na plateia a favor do petista.





A posse de Zema para o segundo mandato à frente do estado ocorre em 1° de janeiro. Mateus Simões será elevado ao posto de vice-governador na mesma data, em substituição a Paulo Brant (PSDB). Cleitinho e os deputados federais e estaduais assumem os cargos em 1° de fevereiro.





A trilha sonora da cerimônia ficou por conta do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).





Zema foi o único dos diplomados a falar durante o evento. Ele disse estar imerso e envolvido em sentimentos como “responsabilidade” e “gratidão”. O governador pediu, ainda, vigilância contra potenciais "abusos autocráticos".





“Chego com a experiência de quem enfrentou, na prática, o que é chefiar um estado do tamanho de Minas Gerais”, garantiu.





“A diplomação é o reconhecimento de que cumprimos o dever de transparência e isonomia, para disputar uma eleição limpa, seguindo todas as regras estipuladas pela legislação e sem causar desequilíbrio aos demais candidatos”, emendou, ressaltando o fato de a diplomação ser o ato que reconhece, formalmente, o resultado expresso pela população nas urnas.





O desembargador Maurício Soares, presidente do TRE-MG, comemorou o trabalho desempenhado pela corte ao longo do período eleitoral. “A Justiça Eleitoral trabalhou duro para garantir que a votação ocorresse de forma segura e transparente”, assinalou. “Mais do que uma simples solenidade, é uma cerimônia que celebra a vitória do princípio democrático”.



Megafone e faixas contra a venda do metrô

Do lado de fora da Sala Minas Gerais, trabalhadores do metrô belo-horizontino protestaram contra a privatização das linhas do trem urbano. O leilão, marcado para o próximo dia 22, na Bolsa de Valores de São Paulo, é visto pelo governo Zema e pela atual administração federal como saída para modernizar o modal e tirar do papel a linha 2, prevista para ligar o bairro Calafate à região do Barreiro.





Insatisfeitos com a condução do caso, servidores da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estão em greve . Por isso, em meio ao vaivém de carros que estacionavam para deixar os deputados participantes da diplomação, houve palavras de ordem.





“É possível fazer a expansão pública do metrô, ao contrário do que o governador tem dito”, criticou, com o auxílio de um megafone, o metroviário Pedro Vieira, da diretoria do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG). “A privatização não atinge só os trabalhadores do metrô. A população também paga o preço”, bradou o sindicalista.





A empresa que arrematar o metrô de BH terá de investir R$ 3,7 bilhões, segundo os termos da concorrência. É daí que vão sair as cifras necessárias para bancar a expansão.





“Nós estamos há 25 anos sem extensão de nenhum metro linear no nosso metrô. Enquanto isso, São Paulo e Salvador avançaram. Está na hora de Minas Gerais também avançar, não só nesse tema, mas também no tema rodoviário. Nossa pauta com o governo federal é extensa e vai ser tratada com muito cuidado e atenção”, completou Simões.



Deputados federais eleitos por Minas (em ordem alfabética)

Aécio Neves (PSDB)*

Ana Paula Junqueira Leão (PP)

Ana Pimentel (PT)

André Janones (Avante)*

Bruno Farias (Avante)

Célia Xakriabá (Psol)

Dandara (PT)

Delegada Ione Barbosa (Avante)

Delegado Marcelo Freitas (União)

Diego Andrade (PSD)

Dimas Fabiano (PP)

Domingos Sávio (PL)

Dr. Frederico (Patriota)

Dr. Mário Heringer (PDT)

Duda Salabert (PDT)

Emidinho Madeira (PL)

Eros Biondini (PL)

Euclydes Pettersen (PSC)

Fred Costa (Patriota)

Gilberto Abramo (Republicanos)

Greyce Elias (Avante)

Hercilio Coelho Diniz (MDB)

Igor Timo (Podemos)

Junio Amaral (PL)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Leonardo Monteiro (PT)

Lincoln Portela (PL)

Luis Tibé (Avante)*

Luiz Fernando (PSD)

Marcelo Álvaro Antônio (PL)

Mauricio do Vôlei (PL)*

Miguel Ângelo (PT)

Misael Varella (PSD)

Nely Aquino (Podemos)

Newton Cardoso Jr (MDB)

Nikolas Ferreira (PL)

Odair Cunha (PT)

Padre João (PT)

Patrus Ananias (PT)

Paulo Abi-Ackel (PSDB)

Paulo Guedes (PT)

Pedro Aihara (Patriota)

Pinheirinho (PP)

Rafael Simões (União)

Reginaldo Lopes (PT)

Rodrigo de Castro (União)

Rogério Correia (PT)

Rosângela Reis (PL)

Samuel Viana (PL)

Stefano Aguiar (PSD)

Weliton Prado (Pros)

Zé Silva (Solidariedade)

Zé Vitor (PL)









Deputados estaduais eleitos

Adriano Alvarenga (PP)

Alê Portela (PL)

Alencar da Silveira Jr. (PDT)

Ana Paula Siqueira (Rede)

Andréia de Jesus (PT)

Antonio Carlos Arantes (PL)

Arlen Santiago (Avante)

Arnaldo (União Brasil)

Beatriz Cerqueira (PT)

Bella Gonçalves (Psol)

Betão (PT)

Betinho Pinto Coelho (PV)

Bim da Ambulância (Avante)

Bosco (Cidadania)

Bruno Engler (PL)

Cristiano Caporezzo (PL)

Carlos Henrique (Republicanos)

Cássio Soares (PSD)

Celinho Sintrocel (PCdoB)

Charles Santos (Republicanos)

Chiara Biondini (PP)

Coronel Henrique (PL)

Coronel Sandro (PL)

Cristiano Silveira (PT)

Delegada Sheila (PL)

Delegado Christiano Xavier (PSD)

Doorgal Andrada (Patriota)

Douglas Melo (PSD)

Doutor Wilson Batista (PSD)

Dr. Jean Freire (PT)

Dr. Maurício (Novo)

Dr. Paulo (Patriota)

Duarte Bechir (PSD)

Eduardo Azevedo (PSC)

Elismar Prado (Pros)

Enes Cândido (PMN)

Fábio Avelar (Avante)

Gil Pereira (PSD)

Grego (PMN)

Gustavo Santana (PL)*

Gustavo Valadares (PMN)

Ione Pinheiro (União Brasil)

João Magalhães (MDB)

João Vítor Xavier (Cidadania)*

Leandro Genaro (PSD)

Leleco Pimentel (PT)

Leninha (PT)

Leonídio Bouças (PSDB)

Lohanna (PV)

Lucas Lasmar (Rede)

Lud Falcão (Podemos)

Luizinho (PT)

Macaé Evaristo (PT)

Maria Clara Marra (DC)

Mário Henrique Caixa (PV)*

Marli Ribeiro (PSC)

Marquinho Lemos (PT)

Mauro Tramonte (Republicanos)

Nayara Rocha (PP)

Neilando Pimenta (PSB)

Noraldino Júnior (PSC)

Oscar Teixeira (PP)

Professor Cleiton (PV)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Rafael Martins (PSD)

Raul Belém (Cidadania)

Ricardo Campos (PT)

Roberto Andrade (Patriota)

Rodrigo Lopes (União Brasil)

Sargento Rodrigues (PL)

Tadeu Martins Leite (MDB)

Thiago Cota (PDT)

Tito Torres (PSD)

Ulysses Gomes (PT)

Vitório Júnior (PP)

Zé Guilherme (PP)

Zé Laviola (Novo)





*Deputados que faltaram à cerimônia