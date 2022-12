Eduardo Bolsonaro após diplomação: 'Sem motivos para sorrir'

O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que, embora esteja diplomado, não tem 'motivos para sorrir'. A declaração foi dada nas redes sociais ao comentar a votação do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que as emendas de relator são inconstitucionais, o orçamento secreto.

De acordo com o parlamentar, o Brasil estaria vivendo um cenário igual ao da Venezuela em 2017, quando a Suprema Corte do país assumiu as funções do legislativo.