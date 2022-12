Senador eleito em Minas, Cleitinho Azevedo se filia ao Republicanos

Cerimônia de filiação de Cleitinho ao Republicanos ocorreu nesta quarta-feira (7/12) (foto: Divulgação/ Republicanos)

Republicanos não será oposição a Lula

O senador eleito Cleitinho Azevedo anunciou nesta quarta-feira (7/12) sua filiação ao Republicanos. Ele concorreu nas eleições deste ano em Minas Gerais pelo Partido Social Cristão (PSC).Além de Cleitinho, o Republicanos anunciou a filiação do deputado federal reeleito Euclydes Pettersen, também egresso do PSC. Com os dois novos nomes, o Republicanos chega a 43 deputados, a quarta maior bancada da casa, atrás apenas do PL, PT e PP.No Senado, Cleitinho se juntará a Damares Alves (DF), Hamilton Mourão (RS) e Mecias de Jesus (RR), membros da legenda na casa. Outro a se filiar ao Republicanos foi Alex Diniz, suplente de Azevedo.Cleitinho Azevedo foi eleito como candidato oficial de Jair Bolsonaro ao Senado em Minas. Ele esteve presente nas passagens do presidente em campanha pelo estado, tanto no primeiro como no segundo turno.