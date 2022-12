PL briga por presidência do Senado para manter pressão sobre Moraes

(foto: Agência Brasil/Reprodução)

A insistência do presidente do PL em lançar um nome para a Presidência do Senado passa pelo confronto com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.



Valdemar Costa Neto foi convencido de que não adianta tentar enfrentá-lo na esfera jurídica e pretende se valer dos canais políticos para, de acordo com um interlocutor, manter a espada sobre a cabeça do ministro.



Valdemar, que já deu duas entrevistas coletivas à imprensa para contestar o resultado das eleições de outubro, pretendia fazer um novo aceno aos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (7), ao final da reunião que a bancada do partido no Senado vai fazer para anunciar o nome de Rogério Marinho (PL-RN) como candidato à presidência da Casa. No entanto, acabou escalando o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, para falar com os jornalistas.

O nome de Marinho para comandar o Senado faria parte da estratégia de usar canais políticos para aumentar a pressão sobre Moraes. Cabe ao presidente do Senado pautar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo.