Lula: 'Se eu ganhar a eleição, Brasil vai ter céu de brigadeiro'

A entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conduzida pelo jornalista Benny Cohen, teve transmissão do "Jornal da Alterosa", na TV Alterosa, e está disponível no canal do YouTube do portal Uai. Leia: Lula sobre Zema: 'Não lidera nada. É um empresário que teve a sorte' Na quarta-feira, dia 12/10, os Associados entrevistaram, também com exclusividade, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Ver galeria . 20 Fotos Essa é a segunda vez que o candidato à presidência da República faz campanha no estado no segundo turno (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press )

Entrevista exclusiva

Na quarta-feira, dia 12/10, os Associados entrevistaram, também com exclusividade, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A íntegra da entrevista com o postulante à reeleição está disponível neste link.