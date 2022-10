Homem atira em carro de vereador do Recife com adesivo de Lula

O carro de um vereador do Recife com bandeira e adesivo do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi atingido por tiros disparados por uma arma de pressão na quarta-feira (19) no Recife.

O veículo alvejado pertence ao vereador Joselito Ferreira (PSB). Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito no bairro do Barro, na zona oeste da capital pernambucana.

Além de itens alusivos ao ex-presidente Lula, o carro também tinha adesivo da candidata a governadora pelo Solidariedade em Pernambuco, Marília Arraes, que é apoiada pelo petista.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o autor tem 49 anos e foi autuado após efetuar os disparos – ele não teve o nome revelado.

O homem estava em um carro modelo Celta de cor prata, conforme as imagens. Ao se aproximar do veículo do vereador, o suspeito pega a arma e atira diversas vezes.

No momento dos disparos, o carro do vereador estava estacionado, em frente à sua residência.

A polícia não informou como aconteceu a localização do suspeito. A corporação disse que "as investigações seguem e mais detalhes serão repassados em momento oportuno".

A reportagem perguntou se o homem foi liberado ou se está detido e por quais crimes ele foi autuado, mas a polícia não respondeu.

Por meio das redes sociais, Joselito Ferreira confirmou o acontecimento e disse que está bem. O parlamentar declarou que foi até uma delegacia no Recife junto com um advogado para prestar queixa.

À reportagem, o vereador disse que ouviu os barulhos dos disparos quando estava dormindo. "Mas nunca imaginei que fosse [no] meu carro. Ao sair de casa [pela manhã] cedo, percebi os vidros alvejados."

"Como membro do parlamento municipal, defendo a pluralidade de ideias e a democracia. Não podemos admitir qualquer tipo de intimidação ou outras formas de violência contra quem pensa diferente. A eleição tem que ser disputada através de ideias e voto", afirmou o vereador.