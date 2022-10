Bolsonaro: 'Vamos realizar os projetos que Minas precisa'

Por Vinícius Prates

Presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista aos Diários Associados que, ao lado de Zema, realizará os projetos que Minas precisa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou interesse em investir na execução de projetos em Minas Gerais, caso seja reeleito. Ao lado do governador Romeu Zema (Novo), Bolsonaro ressaltou a importância do apoio e do bom convívio com o governador para o estado e para o Brasil. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da TV Alterosa.









"Temos um excelente convívio com o governador Zema, que já está reeleito, e continuamos esse bom relacionamento para cada vez mais poder fazer Minas Gerais ter realizado os projetos que interessam ao estado. Interessando ao estado, interessa ao nosso Brasil", disse.

O presidente também agradeceu aos mineiros que votaram nele no primeiro turno e disse que, se for a vontade de Deus e dos mineiros, governará mais quatro anos ao lado do governador Zema.

Ampliação do metrô de BH

Em outro momento, Bolsonaro e Zema prometeram aos mineiros ampliar o metrô de Belo Horizonte e garantiram que R$ 2,8 bilhões já estão reservados por parte do governo federal para o investimento.





Bolsonaro também pontuou que o apoio do governador vem do que eles construíram nos últimos quase quatros anos. "Queremos continuar agindo dessa mesma maneira e temos muitas boas notícias para anunciar aqui para o povo de Minas Gerais", disse o presidente.

Entrevista exclusiva

A entrevista exclusiva com o presidente foi gravada na manhã dessa quarta-feira (12/10) e veiculada no Jornal da Alterosa. A íntegra está disponível no YouTube.

