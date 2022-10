Datafolha: aprovação de Bolsonaro sobe para 37%; reprovação recua para 40%

Ao longo da campanha, o ruim/péssimo associado a Bolsonaro oscilou de 48% a 44% (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

O desempenho melhor do que o previsto do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa pelo Planalto, no domingo passado (2), se refletiu em uma melhor avaliação de seu governo.