Bolsonaro pode ter tirado votos de Tebet e Ciro, diz diretora do Datafolha

Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)

Importância das pesquisas

Luciana Chong, diretora do Datafolha (foto: Reprodução/Globonews)

Pesquisas erraram resultados de aliados de Lula e Bolsonaro

CPI das Pesquisas

O "Beabá da Política"

Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok

A diretora do instituto Datafolha, Luciana Chong, comentou a diferença entre o resultado das pesquisas divulgadas no sábado (1/10) e o que foi apurado nas eleições desse domingo (2/10). O presidente Jair Bolsonaro, com 36% das intenções, obteve 43,2% dos votos válidos (51.071.277). Luiz Inácio Lula da Silva, escolhido por 50% dos entrevistados, registrou 48,43% nas urnas (57.258.115). Assim, haverá segundo turno no dia 30 de outubro.Para Luciana, Bolsonaro pode ter recebido votos que inicialmente seriam de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), uma vez que eleitores desses candidatos cogitavam mudanças. "Na véspera da eleição, mostramos que 13% dos eleitores declararam que ainda podiam mudar no dia da eleição. O índice era mais alto entre eleitores de Ciro e Tebet”, declarou em entrevista à Globonews nesta segunda-feira (3/10).No entendimento de Chong, esse movimento de última hora explica porque Bolsonaro obteve um resultado sete pontos maior do que o Datafolha apontava. "Acredito que pode ter havido uma movimentação de antipetismo, com eleitores de Ciro votando em Bolsonaro para que a vitória do Lula não ocorresse no primeiro turno".Apesar das críticas às pesquisas por eleitores e políticos alinhados a Bolsonaro, Luciana Chong ressaltou a importância do trabalho para que os brasileiros tenham mais uma fonte de informação na definição do voto. "Se não houvesse pesquisas, somente os candidatos e as instituições financeiras teriam acesso a isso, e a população não”.A diretora do Datafolha também frisou que não é possível falar em erro por parte do instituto, pois a pesquisa não prevê um acerto do resultado, e sim um prognóstico.“A pesquisa é feita ao longo de toda a eleição. Por isso, fizemos oito rodadas nessa eleição para mostrar a fotografia de cada momento. Foi importante para construir a história da eleição - a tiragem por gênero, renda e religião, por exemplo. Se não existissem as pesquisas não teríamos as informações e a sociedade não contaria com esses dados para decidir seu voto".Pesquisas divulgadas na véspera da eleição indicaram projeção diferente tanto para os aliados do ex-presidente Lula quanto os de Bolsonaro. No governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues terminou o primeiro turno com nove pontos à frente de ACM Neto , após o levantamento do Datafolha dar vantagem ao candidato do União Brasil. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) liderou no primeiro turno , contrariando as estatísticas que colocavam Fernando Haddad (PT) no topo.O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta segunda-feira (3/10) que vai começar a coletar assinaturas ainda nesta semana para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos institutos de pesquisa."Conversei com os deputados Carlos Jordy e Paulo Martins e ainda nesta semana começaremos a coletar assinaturas para a CPI dos Institutos de Pesquisa, tendo como fato determinado a discrepância não só nas intenções de votos para presidente, mas também para outros cargos", publicou o filho do presidente nas redes sociais.