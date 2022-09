Com acusações e ofensas, debate é marcado por direitos de resposta

Bonner teve trabalho complicado na mediação do debate presidencial (foto: TV Globo/ Reprodução) A troca de acusações e ofensas pessoais marcaram o último debate entre presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições, transmitido pela Globo na quinta-feira (29/9). O clima acirrado resultou em 18 pedidos de direito de resposta dos candidatos. Destes, 10 foram concedidos pela organização do programa.









Jair Bolsonaro (PL) foi quem mais solicitou a oportunidade de defesa. Ele acionou a direção do programa 9 vezes e foi atendido em 4 oportunidades. Em um dos pedidos negados, o presidente foi repreendido por Bonner, já que sequer havia sido citado durante o embate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Padre Kelmon (PTB).





Lula teve quatro solicitações aceitas e uma negada. Soraya Thronicke teve um pedido concedido e outro rejeitado. Padre Kelmon (PTB) e Simone Tebet (MDB) só reivindicaram o direito de resposta uma vez, tendo o dele sido aprovado e o dela não.

Mediação conturbada

A condução do debate foi complicada para William Bonner. Além dos 18 pedidos de direito de resposta, o debate foi marcado por candidatos desrespeitando as regras, interrompendo outros participantes e falando fora do tempo determinado.





Bonner interrompeu a sequência das perguntas diversas vezes e chegou a pedir para que os candidatos “em respeito ao público, mantenham o nível de tranquilidade para um ambiente democrático que nós pretendemos que seja esse debate”.





O presidente Jair Bolsonaro foi repreendido pelo jornalista enquanto tentava falar fora de seu tempo determinado. Sua voz foi ouvida mesmo enquanto o microfone estava fechado. Padre Kelmon repetiu o comportamento e interrompeu Soraya Thronicke quando a candidata o chamou de “cabo eleitoral” do presidente. A candidata teve seu tempo de resposta restituído por conta da intervenção.





Durante o embate entre Lula e Kelmon, antes das respostas do petista, Bonner alertou o padre para que ele respeitasse o tempo de fala do adversário, o que não foi seguido. O jornalista advertiu o candidato ao fim do confronto: "o senhor realmente decidiu instituir uma regra nesse debate. Ela não existia. Pedi ao senhor diversas vezes. Peço apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu lugar”.

