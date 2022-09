Bolsonaro e Padre Kelmon se unem em debate para criticar Lei Rouanet

Bolsonaro e Padre Kelmon tiveram pauta de costumes e críticas ao PT como ponto em comum no debate (foto: TV Globo/ Reprodução) Globo dessa quinta-feira (29/9). Após se unirem em elogios ao governo e críticas ao PT no primeiro bloco, os candidatos voltaram a concordar, desta vez tratando sobre política cultural no país e atacando a Lei Rouanet, de incentivo ao financiamento econômico do setor. Jair Bolsonaro (PL) e Padre Kelmon (PTB) ficaram frente a frente pela segunda vez no quarto bloco do debate dadessa quinta-feira (29/9). Após se unirem em elogios ao governo e críticas ao PT no primeiro bloco, os candidatos voltaram a concordar, desta vez tratando sobre política cultural no país e atacando a Lei Rouanet, de incentivo ao financiamento econômico do setor.









“Fico impressionado como em outros governos a cultura brasileira foi desprezada, ainda se usando a Lei, mas a cultura foi banalizada. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavras, uma atrás da outra com o dedo a gente sabe onde e chamando isso de cultura. Isso não é cultura”, disse.





Bolsonaro prosseguiu elogiando o ator Mário Frias, que foi secretário de Cultura durante sua gestão. Segundo o presidente, a Lei Rouanet foi moralizada ao interromper o financiamento de “meios artistas, muitos baianos e uns perdidos no Rio”, responsáveis por atos de ‘depravação’, nas palavras do candidato do PL.









Último debate





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.





Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.





Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.