Bolsonaro para Soraya: 'A senhora gosta de cargos! Usurpou meu nome'

Candidata diz que presidente 'abandonou bandeiras'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta sexta-feira (30/9), que a candidata do União Brasil ao Palácio do Planalto, Soraya Thronicke, deixou a base aliada ao governo no Senado Federal por não ter sido contemplada com indicações para cargos na estrutura federal.A declaração foi dada durante o debate promovido pela, após Soraya questionar Bolsonaro se ele respeitaria o resultado do processo eleitoral."A senhora seria muito dócil comigo se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que pediu para mim. Sudeco, Iphan, Ibama. A senhora gosta de cargos! Deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, basicamente virou uma inimiga nossa. Mas tudo bem, é a política", disse Bolsonaro, em menção a autarquias federais como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Soraya e Bolsonaro foram eleitos pelo extinto PSL em 2018. Ela pediu votos ao antigo aliado. "Tenho vários vídeos em Mato Grosso do Sul. A senhora fez campanha panfletando os carros: 'Sou a candidata de Jair Bolsonaro, vote em mim!'. 'Já tive contato com ele, comungamos da mesma proposta!'. Nunca fiz contato com a senhora, a senhora usurpou o meu nome para se candidatar e chegar ao senado por Mato Grosso do Sul", recordou Bolsonaro.Durante o confronto direto, Soraya chegou a perguntar a Bolsonaro se ele recebeu doses de alguma vacina antiCOVID-19. O presidente não respondeu, mas a acusou de ser uma candidata "laranja"."Quem abandonou todas as bandeiras foi vossa excelência. Saímos deste governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram. Abandonou a bandeira anticorrupção, a bandeira do mercado liberal e abandonou o partido que o elegeu", rebateu."Entre os cargos que consegui para meu estado, consegui dois, mas eles não aceitaram fazer rachadinha", falou, minutos depois