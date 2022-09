Lo Prete para Kelmon: 'O senhor é a favor da reeleição do presidente?'

Padre Kelmon concorre ao Palácio do Planalto pelo PTB (foto: Reprodução/TV Globo)

Último debate





Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo foi o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraya e Felipe d'Avila.





Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.





Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

A jornalista Renata Lo Prete, da "TV Globo", perguntou ao presidenciável Padre Kelmon, do PTB , se ele é favorável à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) . No debate promovido pela emissora entre quinta-feira (29/9) e o início desta sexta (30/9), o autointitulado sacerdote fez diversos elogios ao atual governo federal e dirigiu críticas a postulantes à esquerda, como Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."O senhor foi acusado, durante o debate, de atuar como cabo eleitoral do candidato Bolsonaro. O senhor está pleiteando a presidência e imagino que queira chegar até ela. Dou-lhe a oportunidade de esclarecer: o senhor é a favor da reeleição do presidente?", perguntou.Kelmon, então, disse ser favorável a conceder espaço às candidaturas da direita. Segundo ele, mesmo Felipe d'Ávila, do Novo, partido que prega o livre mercado, e Soraya Thronicke, do União Brasil , fruto da fusão entre DEM e PSL, antiga legenda de Bolsonaro, são concorrentes à esquerda."Sou a favor que as pessoas tenham o direito de ter duas pessoas de direita disputando uma eleição e ela escolhe o que ela achar melhor. Temos, aqui, cinco partidos de esquerda, porque são mais do mesmo. O povo brasileiro, hoje, tem a oportunidade de escolher entre Bolsonaro e Padre Kelmon. São dois partidos de direita".