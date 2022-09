Bonner dá sermão em Padre Kelmon: 'Decidiu instituir nova regra no debate'

William Bonner chamou a atenção do candidato Padre Kelmon (PTB) (foto: Reprodução/TV Globo)

O jornalista William Bonner, mediador do debate dos presidenciáveis na TV Globo, nesta quinta-feira (29/9), chamou por várias vezes a atenção do candidato Padre Kelmon (PTB) pelas sucessivas interrupções nas falas dos outros participantes. O petebista atropelou principalmente as respostas de Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).