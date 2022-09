Debate movimenta dia dos candidatos ao governo de MG nesta terça (27/9)

Alexandre Kalil (PSD) e Romeu Zema (Novo), além de outros candidatos ao governo de Minas, cumpriram compromissos nesta terça (foto: Leandro Couri / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais / Divulgação / Partido Novo) A cinco dias das eleições, os dois principais candidatos ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), segundo pesquisas, aproveitaram para se reunirem com grupos que possuem desvantagens nos levantamentos.





Romeu Zema

O atual governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, começou o dia em uma reunião com mulheres do Jequitinhonha. Em seguida, cumpriu agenda com grupos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde tem desvantagem nas pesquisas: primeiro em um encontro com movimentos culturais e depois com representantes de vilas e favelas.





Alexandre Kalil

Alexandre Kalil (PSD) participou pela manhã em Belo Horizonte de um encontro com evangélicos, grupo que dá vantagem à reeleição do atual governador. À tarde teve reuniões internas de campanha e, por fim, a partir das 22h, o ex-prefeito da capital mineira estará no debate da TV Globo com os candidatos ao governo de Minas.

Carlos Viana

O senador Carlos Viana (PL) concedeu uma entrevista para uma emissora de rádio do interior de Minas. Além disso, participou do evento dos 100 anos do rádio, promovido pela Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT) no Palácio das Artes, em BH. Por fim, o candidato também estará no debate.

Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) concedeu entrevista remota, à tarde, ao Programa Bate Papo, da Rádio Onda Viva, de Araguari. Ele também participa do debate entre candidatos que disputam o Governo de Minas, na Globo Minas.

Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo (PSOL) teve reuniões de campanha ao longo do dia para se preparar ao debate da TV Globo à noite.

Vanessa Portugal

Vanessa Portugal (PSTU) iniciou o dia com ações de panfletagem em escolas públicas. À tarde, realizou gravações para as redes sociais e finalizou com uma reunião da coordenação de Educação da campanha.





A candidata não estará no debate, já que os convidados foram apenas os concorrentes de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional.





Indira Xavier

Indira Xavier (UP) participou do podcast com Duda Salabert pela manhã. À tarde, ela esteve no debate “O voto e a luta antirracista”, com Léo Pericles, na UFMG. Enquanto à noite, marcou presença em outro bate-papo na PUC Minas.





Renata Regina

Renata Regina (PCB) realizou uma ação de panfletagem na área hospitalar, em Belo Horizonte, pela manhã, e à tarde no Centro. No início da noite a candidata foi sabatinada pelo portal BHAZ e às 22h terá uma live para comentar com seus seguidores nas redes sociais o debate da TV Globo.





Cabo Tristão

Cabo Tristão (PMB) também aproveitou a manhã para uma ação de panfletagem na Praça 7 e também no Mercado Central, onde aproveitou para almoçar. À tarde ele continuou a distribuir panfletos em uma caminhada no Centro de Belo Horizonte.