Antes de debate, Lorene Figueiredo é atacada por robôs nas redes sociais

Lorene Figueiredo (PSOL) recebe ataques de robôs nas redes sociais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Os candidatos ao governo de Minas Gerais ficarão frente a frente nesta terça-feira (27/9), às 22h30, para o último debate antes das eleições, na TV Globo. Horas antes, a postulante do PSOL, Lorene Figueiredo, sofreu ataques nas redes sociais vindos de robôs favoráveis do Partido Novo.

Comentários nas postagens de Lorene Figueiredo (PSOL) antes do debate (foto: Reprodução/Instagram)



Antes do ataque, a candidata possuía 7.464 seguidores no Instagram.





Perfil de Lorene Figueiredo (PSOL) no Instagram antes do ataque de robôs (foto: Reprodução/Instagram)







Após o ocorrido, conseguiu mais 10,4 mil.





Perfil de Lorene Figueiredo (PSOL) no Instagram após ataque de robôs (foto: Reprodução/Instagram)



“Hoje é um dia decisivo, o último debate antes do primeiro turno para o Governo de Minas. Escrevo para dizer que não vamos nos abalar! Pelo contrário, mais do que nunca, temos a certeza de que nosso projeto incomoda aqueles que detém as riquezas. Seguiremos nas ruas e nas redes porque a esperança vai vencer o autoritarismo e a violência! Coragem!”, declarou Lorene nas redes sociais.





A equipe da candidata controlou o ataque e continua responsável pelas redes sociais de Lorene nesta reta final da campanha eleitoral, mas alega que tiveram o impulsionamento das publicações prejudicado.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a equipe de Romeu Zema para um posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta.