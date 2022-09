Lorene: Lira engavetou mais de 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro

Lorene Figueiredo (Psol) relembra engavetamento de pedidos de impeachment pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Candidata ao governo de Minas pelo Psol, Lorene Figueiredo relembrou, antes de inquerir Carlos Viana (PL) sobre o papel do Legislativo na defesa da democracia, os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro (PL) que foram engavetados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (MDB).

"Existem mais de 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Arthur Lira engavetou todos, apesar de haver dezenas de crimes de responsabilidade listados", afirmou a candidata durante debate para o governo de Minas realizado neste sábado (17/9) pela TV Alterosa/Estado de Minas/Portal Uai.

Viana, vice-líder do governo no Senado, afirmou que a possibilidade de um impeachment só deve ocorrer se algum dia o presidente cometer um crime. O que, de acordo com o senador, Bolsonaro nunca fez.





"Nenhum pedido de impeachment teve embasamento legal, correto? O Parlamento continua defendendo a democracia", comentou o senador.Em sua réplica, Lorene elencou os escândalos do governo, como a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo e os pastores do MEC que são suspeitos de terem cobrado propina para liberar dinheiro da pasta. A candidata ainda afirmou que Romeu Zema e Jair Bolsonaro são os "exterminadores do futuro".