Bolsonaro é tema em debate ao governo de Minas Gerais

Jair Bolsonaro (PL) foi lembrado pelos candidatos ao governo de Minas Gerais durante o debate da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Debate da TV Alterosa

O nome do candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PL) foi várias vezes citado durante o debate dos candidatos ao governo de Minas Gerais realizado neste sábado (17/9).Alexandre Kalil (PSD), ao ser questionado sobre políticas de proteção as mulheres, relembrou o ataque feito pelo presidente Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães, durante o primeiro debate presidencial realizado pela TV Bandeirantes.Na ocasião, o candidato à reeleição presidencial afirmou que ela era uma "vergonha para o jornalismo", por ter feito uma pergunta sobre a condução da pandemia no Brasil. O ex-prefeito de Belo Horizonte ainda relembrou que o deputado Douglas Garcia (Republicanos-SP), chamado de discípulo do presidente, voltou a atacar Vera esta semana.Ao ser perguntado sobre a condução da pandemia, o senador Carlos Viana (PL) saiu em defesa da política adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e afirmou que agora é muito fácil criticar "de fora"."Eu entendo que o país tomou as decisões corretas. Decisões poderiam ser melhores, mas agimos com a rapidez necessária. O Brasil tomou o caminho certo. Hoje, no mundo, somos um modelo de pós pandemia", defendeu Viana.Em seguida, Marcus Pestana (PSDB) aproveitou para comentar a fala de Viana e afirmou que "a condução da pandemia foi equivocadíssima"."De cada 100 habitantes do planeta, 3 são brasileiros. Entretanto, de cada 100 mortes, 11 são brasileiras", comparou Pestana.O candidato tucano relembrou a condução do governo federal e a resistência em adotar as medidas indicadas pela ciência."Se houvesse a condução correta, o prestígio à vacina; mobilização pedagógica do uso da máscara e do distanciamento; aposta na ciência e não em alternativas terapêuticas", disse.

TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.



Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).



O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.



A transmissão será feita simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.



Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.

Disputa

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa pelo governo.



O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.