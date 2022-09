Kalil sobre Zema, durante debate: 'O governo calculadora vai sair'

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) ressaltou que o governo 'calculadora' vai sair e vai entrar um governo 'com coração' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) afirmou que vai retomar programas sociais para acabar com a seca e com a falta de energia elétrica no interior do estado. Respondendo a um questionamento de Carlos Viana (PL) no debate realizado pela TV Alterosa, jornal Estado de Minas e Portal Uai, o ex-prefeito de Belo Horizonte ressaltou que o governo “calculadora” vai sair e vai entrar um governo “com coração”.





“Nós temos que acabar com a seca, porque água, para quem não sabe, é luz, precisa de luz. Precisa de um programa ousado como foi feito pelo ex-presidente Lula, um programa reconhecido por aquele povo, por isso que ele teve aquela votação histórica naquela região, de poço artesiano e de levar luz. Porque antes, lá era candeeiro", afirmou Kalil.



"Então, nós temos que retomar os programas sociais, não é só furar, não, tem coisa mais grave lá. Tem o programa de leite, que distribuía 150 mil litros de leite para as crianças daquela região que esse governo do Zema acabou. Tinha o programa de semente, que também foi terminado. A Secretaria do Norte do Estado foi extinta. Então, você está falando de um lugar que está muito mais abandonado do que todo mundo pensa. Mas tudo vai ser colocado no seu lugar. Esse governo calculadora vai sair e vai entrar um governo que tenha coração”, disse o candidato do PSD.





Na réplica, Viana criticou os governos do PSDB e do PT e afirmou que não se pode ficar no passado, mas, sim, levar dignidade às pessoas. O senador aproveitou a ocasião para citar os feitos durante seu tempo como congressista.





“Eu tenho 38 cidades onde nós colocamos algum tipo de programa ou equipamento. Eu levei a Codevasf para o Jequitinhonha e boa parte do Mucuri. Hoje, qualquer um que quiser ajudar a região pode fazê-lo de uma forma muito fácil, porque, como eu disse, o PSDB levava estradas, mas deixava o povo com sede. O PT explora a miséria das pessoas. Nessa história de programas do passado, que é hoje usado de uma forma tal, mas a gente precisa levar dignidade, renda para as pessoas, sem depender dos programas de governo”, respondeu.

Debate na TV Alterosa

A TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.





Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).





O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.





Transmitido simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.





Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.