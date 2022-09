Bolsonaro sobre rejeição do público feminino: 'Não é o que se vê nas ruas'

Presidente Jair Bolsonaro (PL), em entrevista ao Ratinho, no SBT, na noite desta terça-feira (13/9) (foto: Reprodução/SBT)

Em entrevista ao Ratinho, no SBT, na noite desta terça-feira (13/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) direcionou parte de seu discurso para atrair o eleitorado feminino. Considerado um público com forte rejeição, o chefe do Executivo apontou que é ‘uma narrativa’ dizer que ele não gosta de mulher. Ele ainda avaliou que, como prova disso, seu governo ‘prendeu machões’.