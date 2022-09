Bolsonaro: 'O que sinto na rua com as mulheres é completamente diferente'

BE

Bolsonaro elencou ações de seu governo para inclusão das mulheres (foto: Reprodução/ YouTube) Correio Braziliense, nesta quinta-feira (8/9), o candidato à reeleição foi questionado sobre como pretende se comportar diante da questão feminina no restante da campanha. O presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou as críticas ao seu comportamento, apontado como misógino e machista, e disse que sente uma postura diferente das mulheres que encontra na rua. Em sabatina realizada pelo, nesta quinta-feira (8/9), o candidato à reeleição foi questionado sobre como pretende se comportar diante da questão feminina no restante da campanha.









“Nós já sancionamos leis e outras medidas, mais de 70 em defesa da mulher, ninguém fez isso. Acabei de sancionar uma lei sobre a laqueadura, era 25 anos, passou para 21, e a mulher casada não tem que pedir autorização do marido e pode ser feito imediatamente. É um tremendo avanço. A mulher que tem dois filhos, não quer ter mais, ela que faça uma laqueadura. Porque homem é machão e tem medo de fazer vasectomia achando que vai brochar, vai deixar de ser imbrochavel”, disse, se referindo à lei que altera a oferta de medidas contraceptivas no sistema público de saúde e repetindo termo utilizado em discurso no 7 de Setembro.





Bolsonaro ainda citou o Auxílio Brasil e a entrega de títulos de terras em áreas rurais como medidas que beneficiam, em 80% dos casos, mães de família. O presidente também afirmou que seu governo endureceu a pena para agressores de mulheres e realizou um cadastro de estupradores para auxiliar na investigação de crimes.





O presidente concluiu sua resposta sobre o tema questionando a imagem de machista e citando ter boa recepção por parte das mulheres quando sai às ruas.





“O que sinto na rua com as mulheres é completamente diferente. Elas gostam de mim, e eu gosto delas, nos damos muito bem. Fica uma narrativa: 'Ele não gosta de mulheres, ele é grosso’. Olha, realmente eu sou um pouco grosso, não vou mentir para você isso daqui, mas eu sou uma pessoa que fala a verdade”, pontua.