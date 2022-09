Lula: 'Quem compra arma é o crime organizado, patrocinado pelo presidente'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de entrevista na CNN, nesta segunda-feira (12/9) (foto: Reprodução/CNN) O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), de legalizar o tráfico de armas para o crime organizado. Em entrevista à CNN, nesta segunda-feira (12/9), o petista destacou que seu concorrente ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano é responsável por armar os criminosos do país atualmente.









Lula apontou que, caso eleito, há alguns pontos na Segurança Pública que precisam ser revistos por ele. “Vamos ter que cuidar da Polícia Federal, da Inteligência, saber o papel das Forças Armadas nas nossas fronteiras, vamos combater o narcotráfico”, disse.





“Bom, tráfico de armas não temos que combater mais porque o presidente legalizou. Ele pensa que quem tá comprando arma é o coroinha da igreja, ou o pastor, mas quem compra é o crime organizado, legalizado pelo presidente da República”, acrescentou.









Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D’Avila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil) já foram ouvidos, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro.





A conversa é conduzida pelo jornalista William Waack e, de acordo com a CNN Brasil, será transmitida na TV, no site do canal e nos perfis da emissora nas plataformas digitais, incluindo YouTube, a partir das 20h.