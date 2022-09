Alfenas: confira pesquisa F5 para presidente, governo, Senado, Câmara e AL

Lula lidera as intenções de voto em Alfenas, no Sul de Minas (foto: Reprodução/AFP) Estado de Minas nesta quinta-feira (8/9), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45,5% das intenções na cidade de Alfenas, no Sul de Minas, na corrida eleitoral. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 33,6%. Segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada pelonesta quinta-feira (8/9), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45,5% das intenções na cidade de, na corrida eleitoral. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 33,6%.









Votos brancos e nulos somam 6,5%; indecisos 5,8%.

Pesquisa para governador

Na pesquisa para governador, 52,7% dos entrevistados da cidade pretendem votar em Romeu Zema (Novo). Alexandre Kalil (PSD) aparece na segunda posição com 26,1%.





Na terceira colocação está Carlos Viana (PL), com 1,2% das intenções de voto. Renata Regina (PCB) e Marcus Pestana (PSDB) aparecem com 0,7%.





Vanessa Portugal (PSTU) tem 0,3% e Indira Xavier (UP), 0,2%. Os outros candidatos não pontuaram.





Entre os entrevistados, 10,7% estão indecisos; votos brancos e nulos somam 7%.

Senador





No levantamento sobre a disputa pelo Senado, chamam atenção os números de eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco. De acordo com a pesquisa, 34,2% dos entrevistados não sabem em quem votar e 27,2% dos entrevistados irão votar em branco.





Cleitinho (PSC) lidera na região com 14,5% das intenções de voto. Alexandre Silveira (PSD) aparece em seguida com 9%. Marcelo Aro (PP) aparece na terceira posição com 5,8%.





Sara Azevedo, candidata pelo PSOL, pontuou 4,1%. O Pastor Altamiro Alves (PTB) tem 2%; Bruno Miranda (PDT), 1,9%. Irani Gomes (PRTB) e Dilerne Marques (PSTU) têm 0,2%. Naomi de Almeida (PCO) não pontuou na pesquisa.

Deputado federal





Para os cargos de deputado federal e estadual, o instituto usou a pesquisa espontânea, na qual não é dada nenhuma alternativa para ser respondida e o entrevistado cita o candidato em que pretende votar.





De acordo com o levantamento, o índice de eleitores que pretendem votar em branco ou estão indecisos é ainda maior para deputado federal. De acordo com a pesquisa, 38,7% dos eleitores não sabem em quem votar e 39,4% pretendem anular o voto.





Emidinho Madeira (PL) aparece nas pesquisas de intenção de voto para Deputado Federal com 5,7%. Braz da Máquina (Republicos), 5,4%. Seguido de Kátia Goyatá (PDT), com 3,4% e Nikolas Ferreira (PL), com 1,2%. Os outros candidatos pontuaram menos de 1%. Confira:





Reginaldo Lopes (PT): 0,5%

Renato Andrade (PSD): 0,5%

Pedrinho: 0,3%*

Rafael Simões (União): 0,3%

Dr. Aquiles (Avante): 0,3%

Dandara (PT): 0,3%

Duda Salabert (PDT): 0,3%

Odair Cunha (PT): 0,3%

Luciano Solar (PV): 0,2%

Daniel Giotti (PSDB): 0,2%

Gleiser Boroni (Patriota): 0,2%

Fábio da Oncologia : 0,2%*

Subtenente Braga: 0,2%*

André Janones (Avante): 0,2%

Dr. Sandro Gonçalves (Solidariedade): 0,2%

Junio Miranda (PTB): 0,2%

Helvio Maia (PMN): 0,2%

Julio Criminalista (PL): 0,2%

Paulo Abi-Ackel (PSDB): 0,2%

Vilson da FATAEMG (PSB): 0,2%

Carlos Alberto Pereira (Podemos): 0,2%





*Os nomes citados não são candidatos ao cargo de deputado federal, mas foram indicados pelos entrevistados.





Deputado estadual:





Para deputado estadual, Luizinho do Partido dos Trabalhadores tem a maioria dos votos: 42,8%. Pedrinho MinasAcontece (União) tem 9,3%; 17,5% dos entrevistados estão indecisos e 25,6% pretendem votar em branco. Os outros candidatos pontuaram menos de 1%. Confira:





Professor Cleiton (PV): 0,7%

Nivalda de Lima (Novo): 0,7%

Picolé (PSDB): 0,5%

Nivaldo de Lima: 0,3%*

Jornalista André Rocha (Patriota): 0,2%

Vagner de Oliveira (PSB): 0,2%

Dr. Paulo (PSB): 0,2%

Ana Helena: 0,2%*

Bim da Ambulância (Avante): 0,2%

Duarte Bechir: 0,2%*

Ulysses Gomes (PT): 0,2%

Delegada Sheila (PL): 0,2%

Dr. Paulo (Patriota): 0,2%

Sargento Rodrigues (PL): 0,2%

Cássio Soares (União): 0,2%





*Os nomes citados não são candidatos ao cargo de deputado estadual, mas foram indicados pelos entrevistados.





O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 7 de setembro e contou com 594 entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MG-09555/2022 e BR-06406/2022.