Irani Gomes (foto) participou do podcast de política do Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 6/9/22)

Irani Gomes (PRTB), pastor e presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), tenta chegar ao Senado Federal com a mesma estratégia de dois de seus nove rivais. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele disse, nesta terça-feira (6/9), ter uma vida pregressa "mais ativa" do que Cleitinho Azevedo (PSC) e Altamiro Alves (PTB), que participam do pleito rumo ao Congresso Nacional amparados em pautas defendidas pelo chefe do Executivo.





"Tenho uma vida política não-partidária e empresarial bem mais ativa do que os dois, devido ao longo tempo em que vou aos governos buscar melhorias - não somente para a categoria (dos tanqueiros), porque o combustível é uma mola propulsora para a economia do país. Trabalhando muito nessa área, me vejo preparado para disputar essa vaga", afirmou, durante participação no "EM Entrevista", podcast de política do



Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/09/06/interna_politica,1391670/senado-em-mg-apesar-de-cleitinho-irani-gomes-aposta-no-bolsonarismo.shtml



"Tenho uma vida política não-partidária e empresarial bem mais ativa do que os dois, devido ao longo tempo em que vou aos governos buscar melhorias - não somente para a categoria (dos tanqueiros), porque o combustível é uma mola propulsora para a economia do país. Trabalhando muito nessa área, me vejo preparado para disputar essa vaga", afirmou, durante participação no "EM Entrevista", podcast de política do Estado de Minas.



Irani ministra cultos na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele tem conexões com o eleitorado evangélico assim como o petebista Altamiro, líder da Igreja Internacional Despertar da Fé, também sediada em BH. Os dois, porém, não contam com o apoio oficial de Bolsonaro, que escolheu Cleitinho como seu representante na corrida pela vaga de Minas Gerais no Senado.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#eleições2022 #IraniGomes #Cleitinho #Bolsonaro

" />



Irani ministra cultos na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele tem conexões com o eleitorado evangélico assim como o petebista Altamiro, líder da Igreja Internacional Despertar da Fé, também sediada em BH. Os dois, porém, não contam com o apoio oficial de Bolsonaro, que escolheu Cleitinho como seu representante na corrida pela vaga de Minas Gerais no Senado.



"Não quero interferir sobre a escolha do presidente. Escolhi apoiá-lo devido (a ele ter) as características que tenho (e) o governo que ele está exercendo. Não é porque ele não me apoiou que vou deixar de apoiá-lo", pontuou.



O pleito deste ano será o primeiro com a participação de Irani. Ele se filiou ao PRTB já com o objetivo de concorrer ao Senado. "Escolhi o PRTB pela ideologia do partido, de direita, conservador e 100% cristão", explicou.





Candidato não vê 'uso político' do 7 de setembro

Cleitinho é um dos favoritos a vencer, diz pesquisa

Irani Gomes disse que vai participar das manifestações de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Em todo o Brasil, atendendo a um apelo de Bolsonaro, simpatizantes do presidente pretendem ir às ruas. No feriado da Independência do ano passado, em São Paulo (SP), o presidente atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Amanhã, ele prometeu estar no Rio de Janeiro (RJ).Irani, contudo, afirmou não interpretar os atos de Bolsonaro como apropriação política da data que celebra o fim da dependência legal de Portugal."Não quero dizer que é um uso político. É um ato do brasileiro. O 7 de setembro é nosso; não é de um presidente", disse.Além de ter lançado a candidatura de Irani ao Senado, o PRTB apoia a chapa liderada por Carlos Viana (PL) na disputa pelo governo. E, apesar de ter os renovadores em sua coalizão, Viana também endossa Cleitinho.Na sexta-feira (2), pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo apontou que Cleitinho está tecnicamente empatado com Alexandre Silveira (PSD) na liderança da disputa pelo Senado . O representante do PSC tem 5,9% das intenções de voto, contra 15,2% do rival. Altamiro Alves, por sua vez, está no bloco intermediário e soma 1%. Irani Gomes aparece com 0,5%.O levantamento citado neste texto está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022.