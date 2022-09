Candidato do PCO a senador em Minas é contra Senado: 'Tem que ser extinto'

Naomi de Almeida durante entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (foto: Jorge Gontijo/EM/DA Press) Estado de Minas nesta terça-feira (06/09), Naomi afirma que a operação da Câmara dos Deputados é suficiente. Candidato do PCO ao Senado por Minas Gerais nas eleições de 2022, Naomi Coura de Almeida (PCO-MG) defende a extinção da câmara alta do Congresso Nacional. Em entrevista aonesta terça-feira (06/09), Naomi afirma que a operação da Câmara dos Deputados é suficiente.









Também segundo Naomi, o Senado "não representa a população" é um impeditivo ao avanço das leis. "Ele é um poder que ele está aí para impedir que as leis avancem. Ele é uma instituição muito conservadora e não é uma instituição democrática".





"O senador não representa o povo, o senador representa o Estado. Então, quando a gente apresenta nossa candidatura para o Senado, contra o Senado, a gente está buscando exatamente aquele eleitor que não concorda com esse sistema político", completou.



Também contra o STF

Outra instituição que Naomi é contrário é ao Supremo Tribunal Federal (STF). "A gente também é a favor da extinção do STF, que é uma instituição que atua acima da Constituição, que muda a lei constantemente. Então, a gente não tem, no Brasil a gente não tem uma segurança jurídica, porque o STF a todo momento está alterando a Constituição, passando por cima da lei".





"Cada jurisdição você tem que ter uma eleição para aqueles juízes, e a Corte de terceiro grau, no caso o Supremo Tribunal Federal, ele também tem que ser eleito. Ele não pode ser essa coisa que parece uma monarquia, que os juízes do Supremo fazem o que querem, e ninguém tem como peitar eles, nem os senadores, nem os presidentes conseguem enfrentar esse poder", também disse.

