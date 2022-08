Confira a agenda desta terça-feira dos candidatos ao governo de Minas

Saiba por onde os candidatos ao governo de Minas passaram nesta terça-feira (30/8) (foto: Leandro Couri/ Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais/Gil Leonardi/Novo-30/Jair Amaral/EM/D.A Press) Kalil faz promessas; Zema vai à sabatina LEIA MAIS 17:59 - 29/08/2022 Kalil e Quintão dividem viagens para conquistar interior e alcançar Zema

“Ouvi o governador dizer que veio aqui nove vezes durante o governo, ou seja, duas vezes por ano. Provavelmente quatro para prometer o dinheiro de Mariana, e quatro para prometer o hospital (regional). Nem o hospital está resolvido, e o povo de Valadares continua bebendo água estragada”, disse.

Kalil defendeu que a distribuição dos recursos do acordo, que está sendo negociado pelos governos de Minas e do Espírito Santo, têm que ser diferente do que está sendo feito com Brumadinho. “É preciso que o dinheiro de Mariana venha para quem foi atingido por Mariana. Não vamos fazer uma distribuição política e festiva como foi feito com Brumadinho. Vamos proteger o povo do Vale do Rio Doce que está abandonado”, defendeu.









Enquanto isso, O candidato ainda visitou o Mercado Municipal em Governador Valadares e fez uma caminhada no Centro da cidade. Assim como aconteceu no Norte de Minas, onde esteve nos últimos dias, o ex-prefeito de Belo Horizonte foi recebido com entusiasmo.Enquanto isso, Zema esteve em Montes Claros, no Norte do estado , onde concedeu uma entrevista à TV Grande Minas, afiliada da Rede Globo, às 12h. Depois seguiu para um almoço com integrantes do Conselho Regional de Odontologia (CRO). Às 15h ele participou de uma caminhada pelo Centro da cidade e às 18h30 esteve no encontro “Pé no Chão e Minas no Coração”.

Viana e Pestana se reunem com lideranças

A agenda do senador Carlos Viana foi preenchida com reunião com lideranças políticas em BH durante a manhã. À tarde, ele concedeu entrevistas à à Rede Minas e à TV Assembleia. Por fim, Viana se reuniu movimentos patriotas da capital mineira.



Marcus Pestana , por sua vez, cumpriu agenda no Alto Paranaíba. Pela manhã, o candidato esteve em Patos de Minas, onde atendeu a imprensa local, participou de um encontro realizado no seu comitê de campanha e visitou o Hospital Regional Antônio Dias.





À tarde, ele esteve em Patrocínio e visitou o Hospital da Santa Casa, o Centro Viva Vida, e a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocaccer), no Distrito Industrial. Seu último compromisso na cidade foi o encontro com a vereadora Francisca Santos (PSDB), mãe de Cássio Remis, ex-vereador e liderança política do PSDB na região que foi brutalmente assassinado em 2020.





“Minha vida sempre foi cuidar das pessoas. Há 40 anos, desde que iniciei a vida pública, luto pela democracia. A experiência e a minha maturidade política contribuem para que me diference dos demais candidatos”, discursou Pestana. “Segurança pública e saúde defendem a vida, mas a única coisa que nos transforma é a educação”, completou. Após os compromissos cumpridos nas cidades, ele retornou a BH para reuniões internas.





Agenda de quarta-feira (31/8) dos candidatos





Nesta quarta-feira (31/8), os candidatos ao governo de Minas Gerais darão continuidade a seus compromissos de campanha pelo estado. Confira a agenda segundo suas assessorias:



Romeu Zema (Novo) Em Juiz de Fora, o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, concederá uma entrevista a uma emissora de TV (não especificada por sua assessoria), às 12h. Logo mais, às 13h, o atual chefe do Executivo participará de um almoço com empresários, comerciantes e apoiadores. Às 15h, ele participará do Comitê do Partido Novo, no Centro da cidade, e na sequência, às 15h30, sai em caminhada pelo Calçadão, onde dará uma entrevista coletiva à imprensa. Às 18h30 ele participa do encontro “Pé no Chão e Minas no Coração", no Ritz Plaza Hotel, e encerra a agenda do dia no município.

Alexandre Kalil (PSD

Alexandre Kalil (PSD) estará em Uberlândia a partir das 9h30 para uma visita ao projeto de cozinha comunitária “S.O.S. Dom Almir”, no Bairro São Francisco, onde também atenderá à imprensa. Às 11h45, tem uma entrevista marcada com o MG 1ª edição - TV Integração Rede Globo. A partir das 14h, Kalil estará em Uberaba para um encontro com lideranças no Sindicato dos Químicos. Por fim, às 16h, o candidato fará uma caminhada no Calçadão da Praça Rui Barbosa.



Carlos Viana (PL)

A agenda do senador Carlos Viana (PL) será cumprida em Belo Horizonte. Pela manhã, ele participará de uma reunião com lideranças religiosas. À tarde, tem um encontro marcado com lideranças políticas à tarde. Ainda durante a tarde, Viana fará uma gravação de um programa eleitoral, seguida de um encontro com lideranças políticas e religiosas de São José da Lapa e região, às 20h.



Marcos Pestana (PSDB)

Marcus Pestana (PSDB) participa nesta quarta-feira (31/08), a partir das 9h, de compromissos internos em BH. Às 14h, concederá uma entrevista remota à Rede Minas sobre emprego, saúde e educação. A partir de 15h, conversará com jornalistas da Rádio 98 e TV Vale de Diamantina. À noite, atende a mais compromissos internos.

Lorene Figueiredo (PSOL)

A candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, participa de campanha de rua com candidaturas do partido ao legislativo, no calçadão da rua Halfeld, em Juiz de Fora, a partir das 16h.



Vanessa Portuga (PSTU)

Vanessa Portugal, do PSTU, participa de uma ação de panfletagem em escolas da rede municipal de Ensino. Às 11h10, ela vista a Escola Municipal Ondina Nobre, em Belo Horizonte. As 11h40, a candidata se reúne com a comunidade no Bairro Céu Azul. Poco depois, às 12h50, Vanessa vai à Escola Municipal Glória Marques Diniz. À noite, às 19h, a candidata participará de um ato virtual em defesa dos servidores públicos federais.





Indira Xavier (UP)

Indira Xavier, postulante da Unidade Popular (UP), terá reuniões com aliadas da campanha, a partir das 9h. Às 14h, a agenda aponta uma gravação de conteúdo audiovisual de campanha. Já a partir das 19h, a candidata vai à casa Tina Martins para um café com as mulheres.





Lourdes Francisco (PCO) A assessoria da candidata Lourdes Francisco (PCO) informou que ela não tem agenda para esta quarta-feira (31/8).