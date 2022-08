Kalil em Montes Claros: ex-prefeito critica diferença do Ideb entre regiões

Candidato Alexandre Kalil, na inauguração de comitê em Montes Claros, ao lado do deputado estadual Virgílio Guimarães (à esquerda) e do deputado federal Paulo Guedes (à direita) (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press) Em campanha em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (29/8), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) criticou a gestão do atual governador Romeu Zema (Novo), seu principal adversário nas Eleições. Ele questionou a diferença da qualidade do ensino na região em relação a outras partes mais ricas do estado, como o Sul de Minas, verificada por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).





Kalil também lamentou a falta de investimentos em obras rodoviárias em Minas. O ex-prefeito condenou o atual modelo de concessões de rodovias e o valor cobrado dos motoristas pelo pedágio no estado.





Ele participou da inauguração de um comitê de campanha em Montes Claros, onde também concedeu entrevista à InterTV Grande Minas, afiliada da Rede Globo.





Ideb





Kalil salientou que a média do Ideb das escolas de ensino fundamental no estado tem melhorado, mas que se deve ao esforço dos municípios, já que a responsabilidade de manutenção das escolas de nível fundamental é dos prefeitos.





Voltando a afirmar que “o estado está literalmente quebrado”, o ex-prefeito criticou o atual governo estadual também pela falta de investimentos em estradas no Norte de Minas, as quais pretende priorizar, se eleito. E disse que a situação se repete em outros setores. “Não houve nenhum investimento na saúde, na educação e na infraestrutura. E isso nós temos que mostrar, sem escândalos, sem brigas, sem nada”, comentou.





Estradas





O postulante ao Palácio Tiradentes lembrou que, no governo anterior, o estado teve um “investimento muito baixo” na construção e conservação de rodovias, de R$ 600 milhões, mas que, na atual gestão, o valor destinado ás obras de infraestrutura rodoviária é pior: R$ 300 milhões.





“Nós tivemos aí (no passado) governos (estaduais) com R$ 1, 7 bilhão, R$ 1,8 bilhão (investidos em rodovias). Este é o número que precisamos para ter estradas decentes”, destacou.





Kalil afirmou ainda que, caso seja eleito, depois de recolocar as estradas mineiras “em um estado minimamente de tráfego”, vai articular em Brasília a implantação de um “plano arrojado” de duplicação das rodovias que cortam o estado. “Temos que duplicar para, depois, privatizar”, observou.





Nesse sentido, ele condenou o atual modelo de concessão de rodovias adotado no estado. “O modelo (de concessão das estradas) que está sendo feito é para os empresários. O modelo que foi feito no Sul (de Minas) com a (rodovia) Fernão Dias é um modelo correto, que é feito em São Paulo, no Rio (de Janeiro), no Rio Grande do Sul, na Bahia. Então, temos que voltar ao modelo que proteja o cidadão. E isso não acontece hoje nas concessões nas estradas de Minas Gerais”, disse.





O candidato do PSD também criticou os valores cobrados pelos pedágios das rodovias concedidas para a iniciativa privada em Minas. “(Temos que) primeiro colocar a mão nessas concessões de estradas com esses (valores de) pedágios imorais e sem empresas regulatórias. Temos que colocar a mão nisso”, declarou Kalil.





A BR 135, que liga Montes Claros a outros pontos do Norte de Minas, foi concedida para a iniciativa privada, pela empresa ECO 135, na gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT), hoje candidato a deputado federal e que apoia Alexandre Kalil para govenador.





Zema





O candidato Alexandre Kalil fez um “périplo” por vários municípios do Norte de Minas, entre sexta-feira (26/8) e esta segunda (29/8). Antes de Montes Claros, ele esteve em Espinosa, Varzelândia e Mirabela.





Nesta terça-feira (30/8), Montes Claros, cidade-polo da região (413,4 mil habitantes), receberá a visita do governador e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), para atividade de campanha.





Zema dará entrevista à InterTV Grande Minas. Em seguida, participará de um almoço com cirurgiões-dentistas, organizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG).





Na sequência, o candidato do Novo participará de uma caminhada no centro da cidade, saindo das Praça da Catedral. Às 18h, terá um encontro com lideranças, no salão de eventos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).