Kalil promete anular ato de Zema e criar secretaria da Cultura independente

Alexandre Kalil (PSD) prometeu nesta sexta-feira (26/8) criar uma secretaria de Cultura independente no Executivo estadual, caso seja eleito governador de Minas. A declaração foi feita durante agenda em Curvelo, Região Central do estado, onde ele visitou pontos turísticos da cidade.





Kalil reforça importância de uma secretaria de Cultura independente em MG (foto: Leandro Couri / Divulgação)





“Nós vamos criar uma secretaria independente”, afirmou Kalil em passagem por Curvelo. “Todo mundo com quem a gente conversa, que tem profundidade no assunto cultural, diz que têm três localidades nesse País que são muito importantes para a cultura: o Norte, onde você tem o Pará, a Bahia e Minas Gerais. Então, um lugar tão rico culturalmente como é Minas Gerais não pode deixar de ter uma secretaria exclusiva, com orçamento decente nessa parte tão importante”, completou.





Kalil visitou o Centro Cultural da cidade, uma entidade empresarial que presta assistência social à população e a Centenária Basílica de São Geraldo, a única dedicada exclusivamente ao santo no mundo.