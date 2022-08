Zema visita Montes Claros, rebate Kalil e exalta ações do governo

Governador e candidato à reeleição, Romeu Zema entrega "santinho" para vendedora de loja em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

O governador e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), fez campanha em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta terça-feira (30/8). Na ocasião, ele buscou apoio aos prefeitos da região, ressaltando as ações de seu governo e a atualização de repasses para os municípios.

“Desde o primeiro dia do nosso governo, temos feito uma gestão econômica, uma gestão de gente competente, e os prefeitos estão assistindo. Eles, que não recebiam os recursos, voltaram a receber o que é de direito deles no presente. E ainda estão recebendo aquilo que foi tirado pelo PT, do (ex-govenador Fernando) Pimentel no passado”, afirmou Zema.

O governador ressaltou outras ações, lembrando que o funcionalismo público voltou a receber em dia, há um ano, e que, em 2022, voltou a investir na recuperação de estradas, “o que não acontecia há dez anos”, observou.

Ataque a Kalil





Ao se referir à recuperação de estradas, Romeu Zema contestou seu principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) , que, na segunda-feira, também em visita a Montes Claros, criticou a atual gestão estadual pela falta de investimentos na construção e na conservação de estradas.

Zema rebateu outra declaração do rival, de que “o estado está literalmente quebrado”. “Acho que ele (Kalil) não está bem informado. Com toda certeza, a situação (financeira do estado) hoje é muito melhor do que era três anos atrás”, assegurou o atual governador. “O que me preocupa muito é que a turma que anda com ele é a que quebrou Minas Gerais”, completou.

E prosseguiu: “Meu grande temor é que venhamos a ter um retrocesso. Minas precisa ir para o futuro. Ele (Kalil) representa o passado”.

Presente e caminhada

Depois de participar de um almoço com cirurgiões-dentistas, organizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), o governador Romeu Zema fez campanha em uma caminhada no centro comercial da cidade.

Ele esteve acompanhado do deputado federal Marcelo Aro (PP), candidato ao Senado, e dos deputados estaduais e candidatos à reeleição Carlos Pimenta (PDT) e Zé Reis (Podemos), além da presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nely Aquino (Podemos), e do candidato a deputado federal Ruy Muniz (Avante).

A caminhada começou na Praça Pio XII, em frente à Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Ao chegar ao local, Zema recebeu de presente uma camiseta com a inscrição “norte-mineiro”, entregue pelo jornalista Andrey Librelon, morador de Montes Claros.

Na sequência, juntamente com apoiadores e candidatos a deputado e senador, o governador iniciou a caminhada pelas ruas centrais da cidade. O grupo passou por quarteirões das ruas Dom Pedro II, Doutor Santos, Padre Augusto, Camilo Prates, Presidente Vargas e Simeão Ribeiro (Quarteirão do Povo), indo até o “Café Galo”, ponto tradicional da cidade.

Ao longo do trajeto, Zema parou diversas para fazer “selfies” e gravar vídeos com apoiadores. Também cumprimentou eleitores, entregando “santinho” de campanha. Na rua Doutor Santos, ele entrou em umas loja de tecidos, onde tirou fotos com vendedoras e com o proprietário do estabelecimento, Adaildo Pereira de Oliveira, que declarou apoio a ele.

O representante do Novo, que é empresário e detém uma loja de departamentos, também cumprimentou vendedores de estabelecimento do ramo, na rua Presidente Vargas. “Como estão os preços aí?”, perguntou Zema para os vendedores.





No Quarteirão do Povo, ele entrou em uma loja de uma franquia de chocolate, onde tomou café com chocolate.

Ao fim da caminhada, no “Café Galo”, ele tomou o tradicional cafezinho, fazendo poses para fotos, ao lado do candidato ao Senado Marcelo Aro. Na noite desta terça-feira, Zema participou de um encontro com lideranças, no salão de eventos da 11ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Montes Claros.