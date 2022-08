Ciro Gomes sobre Bolsonaro: 'Representa antessala do fascismo'

Ciro Gomes (PDT) participou do Roda Viva, nesta segunda-feira (15/8) (foto: Reprodução)

Candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite desta segunda-feira (15/8). Em entrevista ao "Roda Viva", da, o presidenciável falou a respeito da polarização que envolve as eleições deste ano e afirmou que o brasileiro votou em Bolsonaro em 2018 por uma mágoa gerada pelos escândalos de corrupção protagonizados pelo PT.Segundo Ciro, o atual chefe do Executivo não apresentou, na eleição passada, proposta alguma que o levasse ao comando do país.

“Setenta por cento do eleitorado dos centros mais dinâmicos da vida brasileira votaram no Bolsonaro em 2018. Foi por uma obra? Não tinha essa obra. Foi por uma proposta generosa? Não tinha essa proposta. Então qual foi a razão? É muito simples, o povo votou magoado por conta da mais severa crise econômica da história, que é essa que está aí e foi produzida pelo PT, mais o escândalo generalizado de corrupção”, argumentou o candidato.

Cira ainda questionou se é razoável que o brasileiro coloque Bolsonaro novamente no poder, já que existe uma “frustração diante da enganação geral” que o presidente representa. “Será que é razoável diante da corrupção orgânica que Bolsonaro representa, da falta de educação, da antessala do fascismo que o Bolsonaro representa, a solução para o Brasil seja voltar ao sistema que deu causa a ele? Eu francamente acho que o Brasil não aguenta mais isso”, afirmou.

“Sou candidato porque é necessário”

Diante de um cenário onde Lula e Bolsonaro aparecem, segundo as pesquisas eleitorais, como favoritos, Ciro se coloca como “fiel à balança” e garante que existe um eleitorado contrário aos dois nomes que precisa ser conquistado.

“Há um universo de eleitores para ser buscado que, é claro, é difícil, penoso, complicado, mas é perfeitamente praticável. E eu não sou candidato porque é fácil, eu sou candidato porque é necessário. O Brasil não aguenta mais”, garantiu.

De acordo com o presidenciável, as pesquisas apontam que boa parte dos eleitores preferem uma opção que não seja o Lula ou o Bolsonaro. “Apesar de toda forçação de barra, ao redor de 30% do eleitorado brasileiro não quer isso. Quando você pergunta explicitamente, isso sobe para 40%”, disse Ciro.

O político ainda falou que essa polarização não é “cristalizada” como dizem os “editoriais, os analistas”. Ciro acredita que as pesquisas que mostram Lula e Bolsonaro como os favoritos ao pleito de outubro retratam “um momento”.

“Quando a gente olha a pesquisa, a gente tem que entender ela como retrato, e a vida é filme. Então, em primeiro lugar, as pesquisas representam um momento e o momento brasileiro são dois presidentes extremamente vistosos, figurantes”, afirmou.

“Bolsonaro fala bobagem aos milhões por dia. O Lula é o candidato desde 1989 em todas as eleições por si ou quando botou alguém, esse alguém foi com a máscara dele. Desde 89, é uma coisa pitoresca de imaginar, que o mundo progressista brasileiro só tenha um líder. Então é absolutamente natural que sejam absolutamente notórios, todo mundo tem opinião sobre os dois, todo mundo odeia, todo mundo ama”, opinou.

Ciro é o segundo entrevistado de uma série de entrevistas promovida pelo programa "Roda Viva", da TV Cultura, com os quatro pré-candidatos com maior intenção de votos registrados pela pesquisa Datafolha de 28 de julho. Simone Tebet (MDB) foi a primeira a enfrentar a sabatina, em 8 de agosto.