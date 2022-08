Ciro Gomes é Mestre dos Magos em nova paródia e vira meme nas redes

Não é a primeira vez que Ciro Gomes vira meme nas redes por meio de suas vídeo-paródias. Em outra ocasião, o pedetista era 'Ciranha', representado como Homem-Aranha (foto: Reprodução/Ciro Gomes) O candidato à Presidência pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ciro Gomes, divulgou nas redes sociais uma ação publicitária que o fez virar alvo de piadas na Internet. Em mais uma vídeo-paródia com personagens de desenhos animados, Ciro é colocado como o Mestre dos Magos, da famosa animação Caverna do Dragão, sucesso entre os brasileiros até os dias de hoje.





Na paródia, intitulada de “Caverna do Brasil”, a cena se inicia com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), ambos opositores de Ciro, discutindo sobre a ideia do pedetista de pedir à população brasileira que envie sugestões para compor o seu projeto de governo.





Lula, representado pelo Presto - o mago - afirma que Ciro está tentando tirar o Brasil da caverna em tom de indignação. Já Bolsonaro, colocado como o personagem Bobby - o bárbaro - diz que a solução para todos os problemas do país é na “base da bordoada”, afirmou o personagem batendo o seu artefato de madeira no chão.





Com o tempo, outros personagens vão aparecendo e compondo a cena: a ex-presidente Dilma Rousseff, representada como a personagem Sheila; o ex-presidente Michel Temer como Vingador; e a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, como Diana. Paulo Guedes, ministro da Economia, surge como o unicórnio Uni; o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, aparece como Hank; e o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, é o personagem Eric.





Nosso povo tá cansado dessa história sem fim. Corrupção, conchavos, não tem como não se indignar. O @CartunistaT sempre trazendo boas reflexões pra encerrar o domingo! pic.twitter.com/yNIPz482dF %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 31, 2022



Ciro Gomes aparece como Mestre dos Magos, que promete resolver os problemas do Brasil, fugindo da “política ruim” realizada por Bolsonaro e Lula, segundo a paródia musical que é tocada no momento em que o candidato pedetista é visto em cena.





Porém, os internautas comentaram na publicação que o Mestre dos Magos sempre some nos momentos importantes. Eles fizeram referência à ida de Ciro Gomes a Paris no segundo turno das eleições de 2018, disputada por Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro, na época, no PSL.

Paródias de Ciro viram memes

Não é a primeira vez que Ciro Gomes vira meme nas redes por meio de suas vídeo-paródias. Em abril deste ano, o pedetista havia postado uma charge em que aparece como Homem-Aranha e diz a ‘Lulatman’ - Lula representado como Batman - que não desistirá de sua candidatura à Presidência.





Na ocasião, Bolsonaro aparece como o personagem Coringa, e Geraldo Alckmin é Robin, parceiro de Batman.