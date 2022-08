Bolsonaro é aplaudido e hostilizado ao sair de churrascaria em São Paulo

Jair Bolsonaro (PL) saiu de churrascaria em São Paulo em meio a vaias e gritos de 'mito' (foto: Reprodução/Twitter)

Vaias em Pernambuco

Jair Bolsonaro (PL) foi vaiado por algumas pessoas e exaltado com gritos de "mito" por outras, ao deixar uma churrascaria na Vila Mariana, em São Paulo, neste domingo (7/8).Segundo o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, Bolsonaro deixava o restaurante rumo ao Allianz Parque, onde Palmeiras e Goiás se enfrentariam pelo Campeonato Brasileiro.Pela manhã, o presidente esteve em Belo Horizonte para participar de um culto na Igreja Batista da Lagoinha , na Região Noroeste da capital. No evento, ele esteve acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do candidato do partido ao Senado, Carlos Viana.O local ficou cheio de jovens trajados com camisas de grupos de louvor e uniformes da Seleção Brasileira de futebol e com bíblias nas mãos.Em junho deste ano, Bolsonaro foi a São João de Caruaru , em Pernambuco, onde acabou sendo vaiado pelos presentes assim que subiu ao palco do evento. Em poucos instantes, o presidente desceu para que a festa prosseguisse.