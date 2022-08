Michelle Bolsonaro: Planalto foi consagrado a demônios e hoje, a Jesus

Michele e o candidato a governador de Minas Gerais, senador Carlos Viana (PL), que são evangélicos, louvaram e cantaram desde o início, ao passo que Bolsonaro, católico, se manteve silencioso e formal, não deixando de aplaudir às pregações e de sorrir também em alguns momentos.



O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro (PL), e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participam de culto dos 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão, na Igreja Batista da Lagoinha , na Região Nordeste de Belo Horizonte, neste domingo (07/08).Ao discursar, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse que era pequena e que assistia às celebrações da Igreja da Lagoinha pela televisão e mais uma vez disse que a disputa política no Brasil seria uma luta maniqueísta.“Um momento muito bom saber que a nossa esperança está em Jesus, não tem sido fácil é uma guerra do bem contra o mal mas nós vamos vencer. A nossa nação é rica e próspera, só foi mal administrada, mas o senhor viu graças em nós, não queremos projeto de poder, pagamos às vezes com a própria vida como tentaram matar o meu marido”, disse.

Michelle Bolsonaro: "Por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar [Palácio do Planalto] foi um lugar consagrado a demônios (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



"Podem me chamar de louca, podem me chamar de fanática, eu vou continuar louvando nosso Deus, vou continuar orando", disse.



"Vou continuar orando e intercedendo em todos os lugares, e sabe por que, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios, e hoje consagrado ao senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para ele: essa cadeira é do presidente maior, é do rei que governa essa nação".



