Janones sobre Bolsonaro: 'Presidiário que, por um erro, foi presidente'

André Janones (Avante) prevê que Lula será presidente e que Bolsonaro será preso (foto: Reprodução/Twitter)

A partir do ano que vem Lula será um presidente que, por um erro, um dia foi presidiário. Já Bolsonaro será um presidiário que, também por um erro, um dia foi presidente. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) August 6, 2022

Outra postagem

Boa tarde pra quem sempre esteve do lado certo da história!



Foto: Abril de 2019, em frente meu gabinete plotado, quando fui alvo do bolsonarismo pela primeira vez, ao enfrentar o debate contra a reforma da previdência no Facebook, um ambiente até então dominado por eles. pic.twitter.com/IAxw0wszEn %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) August 6, 2022

Ex-candidato ao Palácio do Planalto, André Janones (Avante-MG) disse que " Bolsonaro será um presidiário que, por um erro, um dia foi presidente" e que, no ano que vem, "Lula será um presidente que, por um erro, um dia foi presidiário".Janones já vinha afirmando estar contra o governo de Jair Bolsonaro (PL) em um possível segundo turno e resolveu abrir mão do pleito em prol da candidatura do ex-presidente Lula (PT). Decisão firmada em uma reunião realizada entre os políticos e representantes dos partidos.O mineiro vinha indicando que só sairia da disputa se alguém encampasse propostas importantes para ele.Mais cedo, Janones havia relembrado uma foto de abril de 2019, na qual se posicionava contra a reforma da previdência, tema apoiado pelo atual presidente."Boa tarde para quem sempre esteve do lado certo da história", diz o texto que acompanha a imagem.