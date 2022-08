'Negacionista' e 'covarde': PL vai ao TSE por falas de Lula sobre Bolsonaro

No TSE, PL apresenta sete ações contra Lula (foto: Ricardo Stuckert/PT) O Partido Liberal (PL), legenda do presidente Jair Bolsonaro, apresentou, nesta sexta-feira (5/8), sete ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto.









De acordo com as representações, ao usar os termos mencionados, o ex-presidente "proferiu gravíssimas ofensas à honra e à imagem do atual presidente da República, bem como realizou verdadeiro discurso de ódio contra seu opositor, o que reforça a gravidade dos atos".





Nas ações, a legenda cita discursos de Lula em Brasília (em 12 de julho), Serra Talhada-PE (20 de julho), Garanhuns-PE (20 de julho), Recife (21 de julho), Fortaleza (30 de julho), Campina Grande-PB (2 de agosto) e Teresina (3 de agosto).





A peça é assinada pelo advogado Tarcísio Vieira de Carvalho. Para ele, o ex-presidente cometeu infrações eleitorais "diante da promoção de propaganda antecipada positiva, em seu favor, e propaganda antecipada negativa, em detrimento do também pré-candidato Jair Messias Bolsonaro".

