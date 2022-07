PL oficializa candidatura de Bolsonaro neste domingo (24)

Presidente Jair Bolsonaro (PL) oficializa candidatura à presidência neste domingo (24/7) (foto: EVARISTO SA / AFP) O Partido Liberal (PL) confirmará, neste domingo (24/7), às 11h, a candidatura de reeleição à presidência de Jair Bolsonaro. A convenção nacional da sigla ocorrerá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, berço político do atual chefe do Executivo.





Além disso, para a segurança do evento, a organização confirmou que haverá detector de metais, controlado por uma empresa responsável pelo sistema, e contará com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro.





Desde cedo, militantes pró-Bolsonaro chegaram no Maracanãzinho e formam filas para prestigiar o pré-candidato.

A fila já está dando a volta no Maracanãzinho.

Vai ser gigante. pic.twitter.com/p2s6NUMuCl %u2014 FamíliaDireitaBrasil (@BrazilFight) July 24, 2022





O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, compartilhou nas redes sociais a foto com o pai e o chamou de "capitão do povo".

Daqui a pouco o #capitaodopovo estará no Maracanãzinho #PeloBemdoBrasil .

Acompanhe AO VIVO no meu Facebook ou YouTube . pic.twitter.com/kzcMTlzETl %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 24, 2022

Oposição a Bolsonaro promove boicote

O grupo de oposição ao governo promoveu um “boicote” à convenção do PL nas redes sociais. Internautas entraram na plataforma Sympla para retirar ingressos para a convenção.

Para isso, utilizaram sites geradores de dados pessoais, como CPF, email e CEP. Os ingressos são gratuitos e o site apresentou instabilidade.