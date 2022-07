Bolsonaro debocha de boicote: 'É assim que fazem nos atos do descondenado?'

IS

Jair Bolsonaro (PL) lançará oficialmente sua candidatura na tentativa de reeleição no próximo domingo (24/7) no Rio de Janeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, nesta quarta-feira (20/7), por meio das redes sociais a tentativa de boicote à convenção do PL que lançará oficialmente sua candidatura na tentativa de reeleição no próximo domingo (24) no Rio de Janeiro.

O chefe do Executivo se referiu indiretamente à Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e questionou se a estratégia era a mesma usada nos atos públicos pelo petista que chamou de “descondenado”.

“Então militantes e parlamentares de esquerda, como suprademocráticos que são, estavam adquirindo ingressos do nosso evento, que ocorrerá dia 24 no Rio de Janeiro, para não comparecer e esvaziá-lo? Será que é isso que estão fazendo nos atos públicos do descondenado? Kkkkkk”, riu.

- Então militantes e parlamentares de esquerda, como suprademocráticos que são, estavam adquirindo ingressos do nosso evento, que ocorrerá dia 24 no Rio de Janeiro, para não comparecer e esvaziá-lo? Será que é isso que estão fazendo nos atos públicos do descondenado? Kkkkkkk %uD83D%uDC4D. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 20, 2022

O Partido Liberal (PL) informou nesta quarta que entrará com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar e, eventualmente, punir invasores da plataforma Sympla, onde a sigla realiza a distribuição de ingressos para o evento.

Mais cedo, a sigla ainda ressaltou ter cancelado quase 40 mil das 50 mil inscrições realizadas para a convenção.

Na terça-feira (19), o site apresentou instabilidade e esgotou o número de ingressos após a equipe de informática da pré-campanha do presidente identificar elevado número de acessos e descobriu que a origem veio de grupos antibolsonaristas, cujo objetivo era esvaziar o encontro no Maracanãzinho.