PL cancela 40 mil inscrições para convenção de Bolsonaro no Maracanãzinho

Com o lema 'Pelo bem do Brasil', Bolsonaro oficializará a candidatura à reeleição no Rio de Janeiro, seu berço político









A medida ocorreu depois que a equipe de informática da pré-campanha do presidente identificou elevado número de acessos e descobriu que a origem era grupos antibolsonaristas, cujo objetivo era esvaziar o encontro no Maracanãzinho.





No WhatsApp e pelas redes sociais, grupos difundiram mensagens estimulando as inscrições em massa. Uma das mensagens, intitulada "Um protesto pacífico", diz que se inspirou em um episódio semelhante que, em 2020, esvaziou um comício do então presidente Donald Trump em Tulsa, Oklahoma.









A sigla destacou, ainda, que mais de 10 mil inscrições foram confirmadas. O ginásio tem capacidade para 13 mil lugares. “Foi feita uma triagem das inscrições falsas e os QR Code cancelados com o uso de ferramentas próprias, por meio de inteligência artificial”.









Além disso, o PL destacou que os IPs dos ataques foram armazenados para eventuais medidas legais se configurado crime. Mais detalhes do processo não foram divulgados. A retirada do ingresso gratuito pode ser feita por qualquer pessoa, pela plataforma Sympla, com a apresentação de alguns dados.





Com o lema “Pelo bem do Brasil”, Bolsonaro oficializará a candidatura à reeleição no Rio de Janeiro, seu berço político. A convenção ocorrerá no próximo domingo (24) no Maracanãzinho, às 11h22, com simbolismos em referência ao número 22, do partido, e até mesmo na vestimenta dos participantes orientados a comparecer de verde e amarelo ao local. O credenciamento poderá ser feito pela plataforma Sympla até o dia 21 de julho. A previsão é de que o presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cheguem ao local às 11h.

O PL informou nesta quarta-feira (20/7) que cancelou quase 40 mil das 50 mil inscrições realizadas para a convenção que lançará a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição no próximo domingo (24), no Rio de Janeiro.