Lula: 'Bolsonaro não quer que o trabalhador do país vote'

O ex-presidente disse que vai voltar com o programa Minha Casa, Minha Vida, instituído em 2009, caso seja eleito (foto: Ricardo Stukert/PT) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato às eleições deste ano, voltou a confrontar o presidente Jair Bolsonaro (PL), depois que o chefe do Executivo nacional colocou novamente em dúvida o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas.



“Ele (Bolsonaro) já sabe que vai perder as eleições e está inventando mentiras contra as urnas”, discursou Lula durante ato em Garanhuns, sua cidade natal, no interior de Pernambuco.



“Ele foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica”, acrescentou, com tom de indignação.



E prosseguiu: “Então vocês têm que saber: ele está querendo criar caso, está desconfiando da urna, mas no fundo, no fundo, o que ele não quer é que o povo trabalhador desse país vote. O que ele não quer é que vocês votem”.

Ataque às urnas



Já o ex-presidente Lula voltou a alertar sobre as notícias falsas e falou a respeito do impacto das informações durante o período eleitoral.



“Não aceitem fake news, cuidado com as mensagens que vocês recebem no seu zap. Porque se teve uma vez que a urna permitiu que o roubo prevalecesse foi em 2018, quando ele ganhou por conta das fake news nesse país”, afirmou.





Casa Verde-Amarela





O ex-presidente disse ainda que vai voltar com o programa Minha Casa, Minha Vida, instituído em 2009, caso seja eleito. Durante o discurso, Lula alfinetou o Casa Verde e Amarela, substituto do programa petista.





"O genocida acabou com o Minha Casa, Minha Vida e prometeu o Casa Verde e Amarela. Quero dizer pra ele que vocês vão ganhar essas eleições para mim", afirmou.



"Vamos voltar a fazer o Minha Casa, Minha Vida, mas cada um vai pintar da cor que quiser. Pode pintar de vermelho, de branco, de amarelo, de verde, pinta da cor que quiser, porque esse país não é de uma cor só, esse país é multicolorido. Nesse país cabem todas as cores que o mundo conseguir produzir", completou.