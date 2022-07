Bolsonaro recebe irmão de petista morto por bolsonarista

Presidente Jair Bolsonaro recebe irmão de petista morto (foto: ALAN SANTOS/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nesta quarta-feira (20/7), no Palácio do Planalto, um dos irmãos do guarda civil petista, Marcelo Arruda, assassinado por um policial bolsonarista, em Foz do Iguaçu, Paraná.







O irmão de Marcelo Arruda estava acompanhado do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ).









Mais cedo,



Os promotores do MP do Paraná concederam uma entrevista coletiva para detalhar a ação penal. Estavam presentes os promotores de Justiça Tiago Lisboa Mendonça e Luís Marcelo Mafra Bernardes da Silva. Esta é a segunda vez que o presidente fala com a família do tesoureiro assassinado.Mais cedo, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o policial penal bolsonarista Jorge Jose Guaranho pelo assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda.