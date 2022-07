Bolsonarista é denunciado pelo MP por assassinato de petista

Ministério Público denuncia policial penal que matou petista (foto: Redes Sociais/Reprodução) O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou nesta quarta-feira (20/07) o policial penal bolsonarista Jorge Jose Guaranho pelo assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná.





Os promotores do MP do Paraná concederam uma entrevista coletiva para detalhar a ação penal. Estavam presentes os promotores de Justiça Tiago Lisboa Mendonça e Luís Marcelo Mafra Bernardes da Silva.

De acordo com Bernardes da Silva, Jorge José Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), agiu por motivo fútil, por "preferências político-partidárias antagônicas".



Segundo os promotores, retorno do polícial ao local onde aconteceu o assassinato se deu porque, ele se sentiu "humilhado" pelos petistas presentes. De acordo com os relatos, ele teria gritado, ao atirar, "não vai sobrar um petista”.



“Na hora que ele retornou, ele gritou 'aqui é Bolsonaro' o que nos garante esse link. Por isso que nós convencemos que se trata de uma motivação política”, explicou Bernardes da Silva.





Os promotores preferiram denunciá-lo hoje, mesmo sem ter em mãos todos os laudos periciais, porque, caso contrário, Guaranho poderia ser solto. "O MP entendeu nesse juízo de análise que foi feito, nesse prazo de cinco dias, que apesar dos laudos importantíssimos e fundamentais, não são imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. O não oferecimento da denúncia nesse ato poderia acarretar no fato grave que seria a soltura do réu", disse Tiago Lisboa.



Ainda de acordo com os promotores, não foi constatada prática de crimes de ódio, discriminação, ou contra o estado democrático de direito.





Marcelo Arruda morreu na noite do dia 9 em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante uma festa de aniversário temática do Partido dos Trabalhadores (PT).