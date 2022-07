Após boicote, Tabata Amaral debocha de Eduardo Bolsonaro: 'Frouxo'

“Na incapacidade de lotar seus eventos, os aliados do Lula, como a Tabata Amaral, estão incentivando os internautas a entrarem no link de convite para o evento de lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro a se inscreverem com a intenção de lotar o evento e não irem lá participar”, reclamou Eduardo.

A parlamentar ainda ressaltou que quem “joga sujo” são os integrantes da família Bolsonaro. “Fica aqui a reflexão, tá falando que é trapaça. Quem tá questionando o resultado das urnas? Quem está incentivando violência, mandando metralhar quem pensa diferente? Quem financia robô para divulgar fake news? São vocês”.

“Só me mostra como tem gente frouxa, covarde, que não aguenta um tweet e com certeza não aguentaria um dia na minha pele”, concluiu Tabata.

O PL informou nesta semana que cancelou quase 40 mil das 50 mil inscrições realizadas para a convenção que oficializará a tentativa de Jair Bolsonaro à reeleição no domingo (24), no Rio de Janeiro.A medida ocorreu depois que a equipe de informática da pré-campanha do presidente identificou elevado número de acessos e descobriu que a origem era grupos antibolsonaristas, cujo objetivo era esvaziar o encontro no Maracanãzinho.No WhatsApp e pelas redes sociais, grupos difundiram mensagens estimulando as inscrições em massa. Uma das mensagens, intitulada "Um protesto pacífico", diz que se inspirou em um episódio semelhante que, em 2020, esvaziou um comício do então presidente Donald Trump em Tulsa, Oklahoma.Com o lema “Pelo bem do Brasil”, Bolsonaro oficializará a candidatura no Rio de Janeiro, seu berço político. O evento ocorrerá no próximo domingo (24) no Maracanãzinho, às 11h22, com simbolismos em referência ao número 22, do partido, e até mesmo na vestimenta dos participantes orientados a comparecer de verde e amarelo ao local.O credenciamento poderá ser feito pela plataforma Sympla até o dia 21 de julho. A previsão é de que o presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cheguem ao local às 11h.