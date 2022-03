Justiça condena filósofo que chamou Tabata Amaral de 'vagabunda'

Deputada Tabata Amaral (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) A Justiça Federal da 3ª Região condenou o filósofo e youtuber Paulo Ghiraldelli pela prática de injúria, por ter chamado a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) de “falsa e vagabunda”.

A ofensa contra a deputada foi feita em fevereiro de 2020, em um vídeo onde o youtuber acusa Tabata de se alinhar à direita. “Tabata Amaral se transformou na grande farsa política de nossos tempos.”

"Eu vou dar um recado direito para você, Tabata. Direto. Na sua cara. Eu te procurei várias vezes para conversar. Por quê? Porque eu queria saber quais eram as suas propostas, porque eu fiz campanha para você, e você fugiu. Sabe por que você fugiu? Porque você é sem vergonha, falsa e vagabunda. É isso que você é", disse.

Na época, Tabata chegou a postar sobre o assunto. “Quando algo tão abertamente machista é relativizado porque o alvo sou eu, chamamos isso de hipocrisia mesmo”, disse a parlamentar.

"Para quem está dizendo que, para mim, tudo é machismo e que não sei lidar com as críticas: há muito machismo, sim, em boa parte das críticas, ofensas e ameaças que recebo. É por isso que continuarei denunciado e lutando contra isso com coragem e convicção, tenha a origem que for", declarou.

Na decisão, a Justiça Federal da 3ª Região chama atenção ao fato de o filósofo não ter editado o vídeo e suprimido as ofensas pessoais, embora tenha se declarado arrependido no âmbito da ação.