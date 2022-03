Pacheco desobriga o uso de máscaras dentro do Senado

AM

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assinou ato normativo, nesta segunda-feira (14/2), que desobriga o uso de máscaras, acessório de segurança contra COVID-19, dentro do Senado Federal.

A decisão segue o posicionamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que assinou o decreto de não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados.

As máscaras eram de uso obrigatório de todos que ocupassem as dependências do Senado, desde 29 de maio de 2020.





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ainda não se posicionou se vai seguir Pacheco. Por enquanto, as máscaras seguem obrigatórias na Casa.