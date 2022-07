Convenção do PL: Dia D para a campanha de Bolsonaro

Ao lado de Michelle, Bolsonaro esteve ontem em Vitória para participar de campanha e encontro com evangélicos (foto: Record News/Reprodução)

Vitória – O presidente Jair Bolsonaro participou nesse sábado (23/7), no Espírito Santo, de uma agenda de pré-campanha eleitoral que teve culto, motociata e presença em mais uma marcha evangélica, na véspera do megaevento de lançamento de sua campanha à reeleição, no Rio de Janeiro, neste domingo (23/07), no Maracanãzinho.





Discurso contra "o mal"

No Espírito Santo, acompanhado da primeira-dama, Michelle, o presidente discursou no fim da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos evangélicos do estado. Do aeroporto, Bolsonaro saiu em motociata pelas ruas de Vitória em direção à Terceira Ponte, que liga a capital a Vila Velha, de onde vinha, em sentido contrário, a Marcha para Jesus, com milhares de fiéis.A motociata passou pela marcha, foi até a Praia da Costa, em Vila Velha, onde o presidente parou para cumprimentar apoiadores, e retornou a Vitória para o encerramento do evento religioso, na Praça do Papa, logo na saída da Terceira Ponte.

Já acompanhado pela primeira-dama, que discursou antes do marido e após um dos pastores conduzir uma oração para o casal, Bolsonaro conclamou os fiéis a lutar contra "o mal" e o "comunismo" em um discurso recheado de referências bíblicas.

"Elevo meu pensamento ao Senhor e peço que esse povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. Peço que nosso povo nunca perca sua liberdade", disse o presidente, no alto do carro de som.

Foco no público jovem e feminino

Depois da marcha, Bolsonaro embarcou para o Rio de Janeiro, onde participa hoje, no Maracanãzinho, da convenção nacional do PL que vai homologar sua candidatura à reeleição para a Presidência da República , com o general Braga Netto como candidato a vice. O evento deve focar nos eleitores mais jovens e nas mulheres, faixas nas quais Bolsonaro tem menor apoio, segundo pesquisas mais recentes.

Dando continuidade a uma linha que Bolsonaro já vem demonstrando no Twitter, de dialogar com a juventude, os organizadores prepararam atrações pontuais para provocar interação nas redes sociais durante o ato. Cabines de fotos e salas para gravações de vídeos destinadas ao TikTok serão espalhadas pelo local.

Apoiadores do governo, como as deputadas Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), além dos filhos parlamentares do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), são alguns dos nomes que aproveitarão suas redes sociais para subir vídeos e fotos da convenção. A dupla sertaneja Mateus e Cristiano cantará no palco o jingle que classifica o presidente como “capitão do povo”.