Haddad confirma candidatura ao governo em SP; França concorrerá ao Senado

Haddad e Márcio França são correligionários de Lula e Alckmin (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A convenção estadual do PT em São Paulo confirmou Fernando Haddad como candidato ao governo e Márcio França (PSB) na disputa pelo Senado, ambos na chapa com o partido de Lula. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (23/7), na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).









LEIA MAIS - Datafolha em SP: Haddad lidera, com 34%; Garcia e Tarcísio empatam França iria concorrer também à vaga de governador, mas, para não dividir o palanque da federação composta por PV, PCdoB e PT no maior colégio eleitoral do país, abriu mão, no início do mês, e foi realocado no Senado.









A possibilidade causaria um mal estar com o Psol que, por ser o maior partido da federação, intitulada Brasil da Esperança, deveria indicar o nome ao cargo.





O PSB se uniu à federação, mas o PT ainda aguarda a resposta do Psol, que tomará a decisão em convenção prevista para ocorrer no próximo fim de semana.