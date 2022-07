Pesquisa São Paulo: Haddad tem 29% contra 18% de Márcio França

Fernando Haddad, Márcio França, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia aparecem na projeção da disputa pelo governo de São Paulo (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) tem 29% das intenções de voto na disputa para Governador do Estado de São Paulo. O ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB) vem em seguida, com 18%. É o que aponta nova pesquisa do Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (7/7).









Na terceira colocação, está o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12%, seguido por Rodrigo Garcia com 8%. Os demais pré-candidatos Felicio Ramuth (PSD), Vinícius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Abraham Weintraub (PMB) e Elvis Cezar (PDT) estão com 1%.





Altino Junior (PSTU) não pontuou na pesquisa. Votos brancos e nulos chegam a 17%; indecisos, 11%.





Confira as projeções de intenção de voto (foto: Reprodução/Genial/Quaest)





Em um segundo cenário, sem a presença de França, Haddad lidera a projeção com 35% das intenções de voto, segundo o levantamento. Freitas vem em seguida com 14% e Garcia sobe para 12%. Os pré-candidatos Felicio Ramuth e Vinícius Poit ainda pontuam 2%.





Nesse cenário, ao todo, votos brancos e nulos somaram 24% e 12% disseram que estão indecisos.

O levantamento foi realizado entre os dias 1 a 4 de julho e contou com 1.640 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.4 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-05318/2022 e BR-03964/2022.