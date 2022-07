Nova pesquisa em Pernambuco: Marília Arraes lidera com 27%

Levantamento da Opus Consultoria & Pesquisa aponta que Marília Arraes (Solidariedade) lidera a disputa para o Governo de Pernambuco nas eleições de outubro de 2022. No cenário estimulado, a pré-candidata tem 27% das intenções de voto.

Ela é seguida por Raquel Lyra (PSDB), que tem 14%. Miguel Coelho (União), com 11%, e Anderson Ferreira (PL), com 10%, são os outros nomes com 10 pontos percentuais ou mais neste cenário.