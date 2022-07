Evento do PCdoB com Alexandre Kalil em BH é adiado

O evento que iria oficializar o apoio do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) a Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro, foi adiado. O encontro aconteceria às 10h deste domingo (10/7) em Belo Horizonte, mas precisou ser postergado por questões logísticas. Ainda não há uma nova data.

Além do nome ao governo mineiro, o evento contaria com a participação de figuras como André Quintão (PT), vice na chapa liderada por Kalil, e Alexandre Silveira (PSD), senador pré-candidato à reeleição no pleito deste an, que também integra a aliança.