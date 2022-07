Pedro Guimarães: Caixa teria pago obras em mansão do ex-presidente

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães deixou o banco após acusações de assédio sexual e moral (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

Obras realizadas ao longo de 2020 na mansão onde o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mora em Brasília, foram feitas por quatro funcionários de uma empresa que mantém contratos com o banco para serviços de manutenção em seus prédios.



Dois funcionários da EMIBM Engenharia, em entrevista à "Folha de S. Paulo", informaram que foram instalados 11 postes e, segundo servidores do banco, o custo foi de aproximadamente R$ 50 mil.





A instituição afirmou que as obras foram realizadas para trazer mais segurança ao então presidente do banco e estão em acordo com as normas internas.O advogado de Pedro Guimarães, José Luis Oliveira Lima, confirmou que foram realizadas melhorias devido a supostas ameaças realizadas contra o ex-presidente.

A casa que foi alugada para que Guimarães morasse na capital federal fica na região mais valorizada da região.

Funcionários do banco afirmaram que Guimarães já havia tentado fazer com que o banco arcasse com outra despesa do imóvel.

Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa Econômica Federal na semana passada após denuncias de assédio sexual e moral praticados por ele durante sua gestão.

Dias depois, o vice-presidente Celso Leonardo também pediu demissão por suspeita de acobertar alguns casos.



Daniella Marques, ex-assessora do ministro Paulo Guedes, irá ficar à frente da Caixa Econômica Federal. Ela se comprometeu a apurar os casos relatados.